Xylella: colpe di Emiliano non di Commissione UE, dicono europarlamentari pugliesi

Paolo De Castro, Elena Gentile e Raffaele Fitto, quest'ultimo leader di Direzione Italia, contro Michele Emiliano sull'emergenza xylella.

"Sulla xylella l'Emiliano di lotta e di governo è sempre più confuso e oggi (ieri, ndr) ha superato se stesso scaricando su altri responsabilità che sono solo sue!", dichiarano in una nota congiunta gli europarlamentari pugliesi Paolo De Castro, Elena Gentile e Raffaele Fitto, quest'ultimo leader di Direzione Italia.



"Per fronteggiare le organizzazioni sindacali agricole che lo accusavano di inerzia sulla lotta al batterio (Michele Emiliano, ndr) ha scaricato sull'Unione europea la responsabilità di una lentezza che, invece, è addebitabile solo ed esclusivamente alla Regione Puglia", chiariscono.



"Che colpa ha la Commissione europea se la sua Giunta ha approvato un disegno di legge in contrasto con le norme comunitarie che da oltre otto mesi giace in Consiglio senza essere approvato? - domandano quindi - Forse avrebbe fatto meglio la Regione a confrontarsi preventivamente. Quali colpe ha la Commissione europea se la Regione ha attivato in ritardo il monitoraggio delle aree (agosto 2016 mentre il commissariamento è terminato a febbraio 2016)? E perché la Regione non ha adempiuto all'abbattimento delle piante infette e il batterio è avanzato senza nessuna misura di contrasto? Perché la Regione Puglia nel suo PSR ha stanziato solo 20 milioni di euro per l'emergenza fitosanitaria e non ha previsto misure per i territori colpiti? E perché i progetti di Ricerca sono partiti con oltre un anno di ritardo?".



"Gli europarlamentari pugliesi non solo si sono attivati per evitare che la Commissione europea attivasse le procedure di infrazione, ma - precisano - con diverse interrogazioni hanno fatto in modo che fosse tolto l'embargo sulle barbatelle che stava facendo fallire centinaia di aziende vivaistiche, mentre la Regione Puglia nel dicembre 2015 si era impegnata a prevedere misure per il rilancio del settore, compresi incentivi per l'acquisto dei macchinari della termoterapia che non sono mai state approvate".



"Così come è da un anno che trasversalmente stiamo tentando di convincere la Commissione a permettere le pratiche del rimpianto degli ulivi che mostrano tolleranza al batterio che ad oggi rappresenta l'unico espediente attuale e utile per ridare speranza agli olivicoltori pugliesi. Oggi abbiamo anche sentito Emiliano prendersi il merito di questo: come dire le colpe agli altri i meriti sono miei. Semplicemente ridicolo!", concludono De Castro, Gentile e Fitto.