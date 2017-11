Whistleblowing: per rompere il circuito omertoso, dice Ferranti (PD)

Donatella Ferranti del M5S sull'approvazione del whistleblowing.

"E' un ulteriore e significativo passo avanti nella lotta alla corruzione" dichiara in una nota Donatella Ferranti, deputata del Partito Democratico, commentando l'approvazione del whistleblowing.

"Una efficace e concreta tutela di chi segnala illeciti può rivelarsi strumento prezioso nel rompere quel circuito omertoso che rende spesso difficile scoprire i fenomeni corruttivi. - aggiunge - Con questa legge colmiamo un 'vuoto' legislativo da tempo denunciato dal GRECO e da altri organismi internazionali".



"In questi anni abbiamo rafforzato i poteri dell'Anac, abbiamo introdotto i delitti di autoriciclaggio, di falso in bilancio e voto di scambio, abbiamo esteso ai corrotti le misure di prevenzione patrimoniale e adeguato le pene, abbiamo riformato la prescrizione e accelerato i tempi del processo, e ora arriva la tutela del segnalante di illeciti. - ricorda quindi - Insomma, sul fronte della lotta alla corruzione questa legislatura può chiudersi con un bilancio decisamente in attivo, superando i ritardi maturati purtroppo in tanti anni di scarsa attenzione al fenomeno".