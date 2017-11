Whistleblowing è legge: tutelate le "soffiate" su reati nel posto di lavoro

Via libera definitivo alla Camera alla legge sul whistleblowing, che tutela il dipendente che segnala attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private.

Via libera definitivo alla Camera alla legge sul whistleblowing, che punta a tutelare il dipendente che segnala attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private. I voti a favore sono stati 357, 46 i contrari (Forza Italia e Di), 15 gli astenuti.

Con questo provvedimento il dipendente che farà la "soffiata" (da qui il nome della legge) su reati e irregolarità scoperti sul posto di lavoro all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o alle forze di polizia vedrà tutelata la propria identità. Inoltre, avrà la garanzia che di non essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi.



La legge sul whistleblowing è "una norma di civiltà", perché "chi segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non può essere lasciato solo", ha dichiarato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.