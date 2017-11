Whistleblowing, Di Battista: per contrastare cancro della corruzione

Alessandro Di Battista del M5S commenta la legge sul whistleblowing.

"Complimenti a Francesca Businarolo del MoVimento 5 Stelle, mia collega in Parlamento. - scrive su Facebook Alessandro Di Battista - Sono anni che combatte per far passare una legge a tutela di tutti coloro che hanno il coraggio di denunciare episodi di corruzione nella pubblica amministrazione e nelle aziende private. Oggi la legge sul whistleblowing è, finalmente, legge dello Stato".



"Ovviamente Forza Italia ha votato contro ma ci saremmo sorpresi del contrario. - prosegue il pentastellato - Siamo molto contenti, è un passo importante per contrastare il cancro della corruzione nel nostro Paese. Ci volevano i 'cittadini nelle istituzioni' per realizzare tutto questo. E l'abbiamo fatto dall'opposizione, pensate a quel che potremo fare al governo del Paese".