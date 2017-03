Welfare: urgente incontro per ristabilire fondi Non Autosufficienza, dicono sindacati

CGIL, CISL e UIL chiedono un incontro con il governo.

"Bene la convocazione (per il 29 marzo, ndr)da parte del ministro Giuliano Poletti del Tavolo nazionale sulla Non Autosufficienza ma, dopo i tagli compiuti con l'Intesa fra Governo e Regioni del 23 febbraio scorso in attuazione della legge di bilancio, serve un confronto sul complesso dei finanziamenti destinati alle politiche sociali", dichiarano in una nota unitaria CGIL, CISL e UIL.



"Come abbiamo scritto nella lettera inviata al ministro Poletti e al Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini - proseguono i sindacati - occorre superare politiche di tagli sbagliate e inopportune, perché toccano le persone più vulnerabili negando diritti e inclusione sociale, e frenano l'avvio stesso dei necessari processi di riforma del welfare. La spesa per le politiche sociali e sanitarie è un formidabile investimento per creare sviluppo, innovazione e buona occupazione".