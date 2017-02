L'ultima intervista a Tullio De Mauro nel trigesimo della morte

"Un mese fa, il 5 gennaio, moriva Tullio De Mauro, linguista, docente universitario, autore del Grande dizionario italiano dell'uso e della Storia linguistica dell'Italia unita, ministro della Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001" viene rivelato in un comunicato della Rai.



"Rai Cultura lo ricorda con un omaggio sul web (http://www.letteratura.rai.it/categorie/in-ricordo-di-tullio-de-mauro/1587/1/default.aspx) che propone l'ultima intervista a Tullio De Mauro andata in onda a Terza Pagina su Rai5 e alcuni contributi video che testimoniano l'originalità del suo contributo allo studio della lingua italiana - osserva in conclusione la tv pubblica di Stato -, l'ampiezza dei suoi riferimenti culturali e il suo impegno per l'alfabetizzazione e l'educazione alla lettura."