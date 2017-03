Voucher sono solo 0,4% del lavoro: sbagliato cancellarli, dice Federmoda

Federmoda critica l'abrogaazione dei voucher.

"Il provvedimento che porta alla cancellazione dei voucher è assolutamente sbagliato perché rischia di veder gettate al vento le basi di un metodo costruito per tamponare temporaneamente le esigenze del dettaglio moda soprattutto durante picchi di lavoro come, ad esempio, sotto Natale, in occasione delle manifestazioni fieristiche e dei campionari, dei saldi o in caso di temporanea malattia dei dipendenti", dichiara in una nota Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia.



"Critichiamo fortemente la scelta dell'abrogazione dei voucher anche perché potrebbe addirittura portare all'incremento del lavoro nero. - specifica - Inoltre, non riusciamo proprio a comprendere il rumore di uno strumento che rappresenta solamente meno dello 0,4% del monte ore lavorato complessivamente in Italia".