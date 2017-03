Voucher: serve subito disciplina per lavoro occasionale, dice Maestri (PD)

Patrizia Maestri del Pd sull'abolizione dei voucher.

"Come avevamo concordato, il governo ha approvato un decreto legge che recepisce le indicazioni della Commissione Lavoro sull'abolizione dei voucher e sulla responsabilità solidale negli appalti. Ora mi aspetto un impegno responsabile di tutte le forze politiche per la rapida conversione in legge del decreto", dichiara in una nota la deputata PD Patrizia Maestri.



"La proposta di mediazione che nei giorni scorsi avevo presentato - prosegue - era più articolata e ha consentito alla Commissione di svolgere un doveroso approfondimento ma è stato necessario prendere atto che quella proposta non era in grado di coagulare il necessario consenso dentro e fuori il Parlamento".



"L'abrogazione dei voucher, accompagnata da un periodo transitorio per l'utilizzo dei buoni già acquistati, consentirà di sgomberare la discussione dalle posizioni strumentali di queste settimane e riaprire, insieme alle parti sociali e datoriali, un confronto di merito per regolamentare seriamente il lavoro occasionale e accessorio. - specifica - Già nelle prossime settimane depositerò alla Camera una proposta di legge per disciplinare il lavoro occasionale per le famiglie che oggi rischiano di essere le più penalizzate da questa abrogazione".