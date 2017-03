Voucher: se aboliti servirà altro strumento per mini jobs, dice Confesercenti

Confesercenti riflette sull'abolizione dei voucher.

"I mini Jobs continueranno ad esistere, sarà necessario un nuovo strumento per regolamentare i lavori occasionali. Auspichiamo che l'intervento sui voucher non sia ideologico. L'ipotesi di restringere l'uso dei buoni lavoro alle sole attività senza dipendenti vorrebbe dire, di fatto, precluderne l'accesso al 40% delle imprese" fanno sapere in una nota dalla Confesercenti.



"Con chiare conseguenze negative, in particolare sulle realtà imprenditoriali meno strutturate, che hanno maggiori difficoltà a gestire il lavoro non programmabile. - sostiene la confederazione degli esercenti - Ma danneggerà anche i tanti italiani che, messi in difficoltà dalla crisi, in questi anni hanno ottenuto grazie ai voucher un'indispensabile integrazione di reddito".



"I mini jobs, cui i buoni lavoro sono rivolti, sono ormai una realtà della società e del mercato del lavoro di oggi. - si prosegue - Un mercato più flessibile del passato ma anche più instabile, visto che quasi la metà delle imprese dura meno di quattro anni. Anche senza voucher, i lavori occasionali continueranno dunque ad esistere: sarà pertanto necessario creare un altro strumento per regolamentare tutte quelle prestazioni occasionali che nelle imprese non possono essere inquadrate in rapporti di lavoro tradizionale. Soprattutto in quei settori - come il turismo, il marketing e l'organizzazione eventi - che si trovano spesso a dover fronteggiare aumenti imprevedibili ma momentanei dell'attività."



"Per questo serve una riforma che tenga conto dei reali bisogni delle imprese - illustrano quindi dall'associazione delle piccole e medie imprese -, senza dimenticare i passi che sono già stati compiuti per migliorare lo strumento: l'introduzione della tracciabilità ha già fortemente circoscritto l'uso dei buoni lavoro, come certificano i dati della stessa Inps."



"Dati che dimostrano anche l'occasionalità del loro impiego: in media, i lavoratori pagati con questo strumento hanno guadagnato 600 euro lordi all'anno a testa. Somme ben lontane dalle remunerazioni percepibili attraverso un lavoro continuativo, e che infatti sono state percepite per il 63% da persone con un'altra fonte di reddito, da lavoro autonomo, dipendente o anche da pensione, in cerca di un'integrazione" si prosegue.



"Il restante 37% è costituito soprattutto da studenti o da persone inattive o non occupate che colgono occasioni di guadagno. Ci sfugge come toglier loro questa possibilità possa essere un fatto positivo - viene illustrato in ultimo -, soprattutto in un Paese caratterizzato da livelli di disoccupazione e povertà preoccupanti come il nostro."