Voucher: ok abolizione totale e stop referendum. Ma c'è rischio Milleproroghe

La maggioranza di governo ha deciso di abolire totalmente i voucher, e così saltà il referendum della CGIL. Ma potrebbe esserci il trucco: non è che con il Milleproroghe 2018 sarà rinviato il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017?

La maggioranza parlamentare ha scelto di abolire totalmente i voucher, per evitare il referendum fissato per il 28 maggio. La proposta per l'abrogazione totale dei voucher verrà votata oggi pomeriggio in Commissione Lavoro, e forse già nella giornata di domani verrà approvato un decreto che dovrebbe comprendere anche quelle norme che ristabiliscono il principio della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore (facendo così saltare il referendum).



Il testo dell'emendamento sui voucher cancella infatti gli stessi tre articoli di cui la CGIL chiede l'eliminazione con il referendum, ma con una sostanziale differenza. Invece del rimborso "ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati", viene spiegato dal PD.



Non è però che per evitare la consultazione popolare la maggioranza di governo ha pensato di far uscire dalla porta ciò che poi rientrerà dalla finestra? Magari a fine anno con il classico Milleproroghe che potrebbe rinviare ulteriormente la scadenza di questo "periodo di transizione".