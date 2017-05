Voucher in manovra? CGIL si rivolge a Sergio Mattarella

La CGIL sul piede di guerra all'idea che il governo reintroduca i voucher nella manovra.

La CGIL "ritiene gravissima l'eventualità che il governo, attraverso un improprio emendamento al decreto legge n. 50/2017 (manovra correttiva, ndr) attualmente in discussione in Parlamento, definisca una nuova normativa sul lavoro occasionale", dichiara in una nota il sindacato.

"Le proposte in discussione, sulle quali mai si è realizzato un confronto con il sindacato e con la CGIL in particolare, contravvenendo agli impegni formalmente e ripetutamente assunti dal governo prefigurerebbero il ritorno, con norme peggiori, ai voucher che Parlamento e Governo hanno cancellato poche settimane fa, assumendo lettera e sostanza del quesito referendario proposto dalla CGIL", si specifica infatti.



"Si sta cercando di far rientrare dalla finestra ciò che, con le nostre firme e la nostra iniziativa e mobilitazione, abbiamo fatto uscire dalla porta. Si tratta di un tentativo inqualificabile e inaccettabile. - viene chiarito da Corso Italia - Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che un governo e la sua maggioranza intervengono con un provvedimento legislativo opposto a quello emanato poco prima con il fine di evitare una prova referendaria. Questo configurerebbe una sostanziale violazione dell'art. 75 della Costituzione e costituirebbe un atto irrispettoso nei confronti della Suprema Corte di Cassazione che si è appena pronunciata in proposito".



Per la Cgil si tratterebbe quindi di "un palese atto di spregio nei confronti di tutti coloro che firmarono a sostegno del quesito referendario per abrogare i voucher e di una vera e propria lesione della democrazia, essendo evidente la spregiudicatezza con la quale si è legiferato poche settimane fa al solo scopo di impedire agli elettori di pronunciarsi". "Se questo tentativo si concretizzerà in un provvedimento di legge - precisa infine il Comitato Direttivo - la CGIL porrà in atto una ferma e coerente azione di contrasto, facendo sin da subito appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga, facendosi garante del rispetto della Costituzione e del diritto di voto da parte dei cittadini".