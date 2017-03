Voucher: abolizione crea un vuoto, dice Confcommercio

La Confcommercio contro l'abolizione dei voucher.

"Quella dei voucher è una vicenda dall'epilogo paradossale dove si è scelta la strada della cancellazione senza che ci siano strumenti alternativi e senza preoccuparsi del vuoto che si crea perché con l'eliminazione di questo strumento non possono essere coperte quelle attività occasionali comunque presenti nelle imprese", dichiara in una nota Confcommercio riguardo all'abolizione dei buoni lavoro.