Voucher: Gentiloni incontri tabaccai o stop pagamenti, dice Fit

La Federazione Italiana Tabaccai sul piede di guerra. I tabaccai chiedono di essere ascoltati da Paolo Gentiloni in merito all'abrogazione dei voucher.

"Chiediamo un incontro urgente con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dal quale ci auguriamo di essere ascoltati. Altrimenti, siamo pronti a sospendere da subito il servizio di pagamento dei voucher Inps", dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso, commentando quanto accaduto nei giorni immediatamente successivi l'eliminazione dei buono lavoro, tra tabaccherie prese d'assalto e blocco del portale Inps



"Quando i voucher sono arrivati in tabaccheria - prosegue Risso - ci è stato chiesto di impegnarci affinché il servizio fosse fruibile senza problemi tanto da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori. Lo abbiamo fatto, investendo in tecnologia, per un prodotto dello stato, e formazione. Quanto grande sia stato il contributo dei tabaccai al successo dei voucher lavoro è sotto gli occhi di chiunque".



"Nelle nostre tabaccherie - continua - è stata venduta e pagata un'altissima percentuale dei voucher emessi negli ultimi anni eppure, nel momento che si è deciso di eliminarli, nessuno ci ha interpellati, quasi non fossimo stati anche noi artefici di un tale successo. E oltre il danno, subiamo anche la beffa, visto che i cittadini infuriati sfogano il loro malumore su impotenti tabaccai, le prime vittime della cancellazione del servizio".



"E' innegabile, infatti, che il servizio di emissione e pagamento dei buoni lavoro rappresentasse per i tabaccai una importante fonte di reddito. Soprattutto in un momento - ha concluso il presidente Fit - in cui siamo costretti ad assistere ad una importante contrazione della redditività, causata dalla stretta al fumo, ai giochi e ad una netta ripresa del contrabbando".