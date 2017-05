Manovrina: per nuovi voucher alzare tetto e numeri dipendenti, dice Fida

La Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione interviene nel dibattito sui nuovi voucher.

"L'abolizione dei voucher, con un improvviso colpo di spugna nel marzo scorso, ha messo le imprese di tutte le dimensioni nell'impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro saltuarie, spesso anche non programmabili, con strumenti che consentano di operare nella legalità e senza adempimenti burocratici tali da renderli inservibili" denuncia in una nota la Fida (Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione), che ritiene che la soluzione che si sta prefigurando con gli emendamenti alla manovrina non sia in grado di rispondere adeguatamente all'esigenza delle imprese.



«Siamo alla vigilia del periodo estivo nel quale, specialmente nelle zone turistiche, ci sarà la necessità di far fronte a picchi di attività, non programmabili o inquadrabili in un rapporto di lavoro, e ancora non abbiamo strumenti per rispondere a queste esigenze», dichiara la presidente Donatella Prampolini Manzini, che auspica quindi correttivi.

«Concordiamo sulla necessità di creare uno strumento tracciabile e di rafforzare i controlli. Occorre tuttavia che tale strumento sia accessibile a tutte le imprese, non soltanto quelle fino a cinque dipendenti, e che si superi il tetto dei 5.000 euro complessivi che il prestatore non deve superare per poter essere retribuito attraverso di esso», conclude.