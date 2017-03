Abolizione voucher mette in crisi scuola infanzia, dice Federnidi

La Federnidi contro l'abolizione dei voucher.

"Federnidi, la Federazione Italiana Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Privati, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, manifesta grande preoccupazione per le conseguenze che l'abolizione dei buoni lavoro (voucher, ndr) potrà avere sui servizi all'infanzia privati" viene segnalato in una nota.



«Il nostro settore - commenta Paolo Uniti, segretario nazionale Federnidi - è regolato da norme di carattere regionale che impongono un preciso rapporto numerico operatore/bambino, unito all'obbligo della compresenza del personale per l'intero orario di apertura del servizio. Con questa riforma, di fatto, si va a sottrarre alle micro e piccole imprese del nostro comparto l'unico strumento attraverso il quale poter sopperire alle brevi e discontinue assenze di personale dovute a particolari casi di emergenza. L'aspetto più preoccupante è rappresentato dal fatto che, ad oggi, non esistono alternative per il lavoro accessorio e tutto ciò andrà, ovviamente, a gravare sulla gestione economica delle nostre imprese in un momento di oggettiva difficoltà dell'intero sistema Paese».