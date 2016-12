Virus Ebola: OMS dice che vaccino sperimentale funziona al 100%

Il vaccino sperimentale contro il virus Ebola sembra funzionare. E' quanto dichiara l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dalle pagine di Lancet, riferendo che il vaccino contro l'Ebola è stato sperimentato su circa 12mila persone dimostrando di essere efficace addirittura all'100%.



L'equipe di ricercatori guidata dalla dottoressa Kieny ha infatti calcolato che nel caso di un'epidemia di grandi proporzioni, esiste il 90% di possibilità che il vaccino, chiamato rVsv-Zebov, sia efficace in oltre l'80% dei casi.



Il vaccino è stato sperimentato in Guinea verso la fine dell'epidemia scoppiata nel 2014, con il metodo dei "cerchi concentrici". Ad ogni nuovo caso di Ebola, cioè, venivano identificati i contatti più stretti ed i "contatti dei contatti", a cui veniva somministrato il vaccino. Lo studio avrebbe dimostrato che quando il vaccino veniva iniettato subito nelle persone "a rischio" non si registravano nuovi casi di Ebola. Al contrario, sono stati segnalati 23 casi di infezione nelle persone vaccinate con ritardo rispetto all'esposizione al virus.



Il vaccino rVsv-Zebov è prodotto dalla Merck, ed ha ottenuto lo status di Prime non da Amazon ma dall'Agenzia europea del farmaco EMA, anche se il significato è simile. Come è noto, tutti i vaccini non sono considerati farmaci ma misure di prevenzione, cioè non è prevista una lunga procedura di studio prima dell'approvazione e della messa commercio. Con il bollino Prime, la casa farmaceutiche può inoltre avere un iter regolatorio più rapido quando viene presentata la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni. Merck ha inoltre sottoposto il vaccino alla procedura di "Emergency Use Assessment and Listing" dell'OMS, per rendere il vaccino contro l'Ebola disponibile per un utilizzo anche prima dell'autorizzazione formale.