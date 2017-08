Catania: da 25 anni setta selezionava minori per stupri, anche di gruppo

La Polizia ha scoperto che "ragazzine fragili in 25 anni venivano selezionate da tre donne per essere 'offerte' all''Arcangelo' - il capo setta - per la loro 'purificazione'". Il tutto aveniva nel catanese.

"Brutta storia che coinvolge, purtroppo ancora una volta minori, e che emerge solo grazie ad una madre che denuncia delle violenze sulla figlia dopo aver letto una chat della ragazzina" rivela su Facebook la Polizia postale.



"Le indagini della Polizia postale di Catania su presunte violente sessuali compiute come rito religioso di 'purificazione' in una congregazione laica incanalate nell'inchiesta '12 apostoli' della Procura distrettuale etnea, sono stata avviate nella primavera del 2016 proprio dopo la denuncia delle violenze che la ragazzina subiva e delle quali parlava con un'amica su una chat. - si spiega - Intercettazioni e indagini coordinate dalla Procura distrettuale e partite immediatamente, hanno permesso infatti di accertare che ragazzine fragili in 25 anni venivano selezionate da tre donne per essere 'offerte' all''Arcangelo' - il capo setta - per la loro 'purificazione'".



"A volte è emerso che erano le stesse madri, plagiate, a 'consegnare' le figlie all'uomo. - si precisa - Le minorenni avevano dei 'turni' nella casa dell'uomo, pensavano a lavarlo, vestirlo, pulire la sua abitazione e soddisfare anche le sue richieste sessuali talvolta anche in gruppo. Le vittime erano costrette anche a sottoscrivere delle lettere in cui dichiaravano il loro amore per il capo setta e di essere consenzienti alle sue richieste sessuali. Se rifiutavano erano accusate di essere prive di fede in Dio e anche multate".



"La Procura di Catania, nelle sue ricostruzioni, individua diversi atteggiamenti penalmente rilevanti compiuti all'interno del cosiddetto cenacolo dove la Comunità si riuniva con cadenza settimanale per riunioni su argomenti religiosi in occasione delle quali il capo setta faceva delle locuzioni religiose proclamandosi la reincarnazione di un Arcangelo. - viene specificato - Poi con una cerchia ristretta di appartenenti alla congregazione restava a ballare stringendo a sé e baciando le minorenni. Durante le perquisizioni effettuate dalla Polizia di Stato è stato sequestrato materiale cartaceo ed informatico tra cui moltissime delle lettere redatte dalle minorenni e il registro con gli elenchi nominativi di migliaia di iscritti. Sono stati sequestrati complessivamente 60mila euro in contanti".