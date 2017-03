Vallo di Lauro: stalking e violenza contro ex compagna, arrestato 40enne

Un arresto per atti persecutori, violenza privata e violenza sessuale nell'avellinese.

"Atti persecutori, violenza privata e violenza sessuale, questa è la triste sequela di azioni messe in atto da parte di un 40enne del Vallo di Lauro nei confronti della sua ex compagna" viene illustrato in un comunicato dei Carabinieri.



"L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, da tempo manteneva un atteggiamento violento ed aggressivo nei confronti della coetanea. Con tali azioni aveva creato un clima di sopraffazione e timore, determinando nella vittima uno stato persistente di ansia e paura. Situazione a cui però è stato posto un punto, grazie all'attività messa in atto dai Carabinieri della Stazione di Quindici, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino" prosegue l'Arma.



I militari rivelano dunque: "I diversi servizi di osservazione e gli elementi probanti acquisiti durante i vari accertamenti hanno portato all'emissione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari da parte dell'Autorità Giudiziaria che condivideva i risultati degli investigatori."



La Benemerita conclude: "L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato dunque sottoposto al provvedimento restrittivo e tradotto presso la propria abitazione. Un altro delicato caso di violenza di genere che è stato risolto grazie alla sensibilità ed alla professionalità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino."