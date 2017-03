Messina: 7 giovani aggrediscono autista bus, denunciati prima della fuga

Momenti di paura per un autista dell'Atm di Messina.

"Momenti di paura quelli vissuti (il 29 marzo sera, ndr) a Messina da un autista dell'ATM. E poteva andare peggio se non fossero intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Era ormai sera quando un autobus dell'ATM partiva dal capolinea di Piazza Cavallotti per raggiungere il rione Bordonaro. Una corsa come tante - viene fatto sapere in una nota dell'Arma -, a bordo il 55enne autista e una comitiva di giovani. Il viaggio, però, si rivelava da subito problematico."



I Carabinieri precisano quindi: "Non appena partiti, infatti, la comitiva di ragazzi cominciava ad urlare verso l'autista e, giunti all'incrocio fra la via Cesare Battisti e la via Primo Settembre, uno di questi, mentre il bus era in movimento, entrava all'interno della cabina di guida, creando una situazione così pericolosa da costringere l'autista ad arrestare bruscamente la marcia, aprire le porte e invitare i ragazzi ad abbandonare l'autobus cercando di chiamare i soccorsi, attraverso il cellulare."



I militari informa: "Ma i giovani, al fine di impedirglielo non solo gli inveivano contro di tutto, spintonandolo, ma addirittura uno di questi, staccava l'estintore dal suo alloggiamento, toglieva la spina di sicurezza e lo puntava dritto al volto del dipendente, che al fine evitare il peggio, si girava istintivamente urtando violentemente contro una portiera e procurandosi una contusione toracica."



"Nonostante tutto il malcapitato riusciva a contattare il '112' del Pronto Intervento Carabinieri. Di li a qualche minuto si materializzavano tre 'Gazzelle' del Nucleo Radiomobile - evidenzia in ultimo la Benemerita -, alla cui vista il gruppo cercava frettolosamente di uscire dal veicolo per allontanarsi. I Carabinieri, tuttavia, non lasciavano margini di fuga e li bloccavano immediatamente, mentre giungevano altri rinforzi. Condotti in Caserma i giovani sono stati identificati, mentre l'autista doveva ricorrere alle cure mediche per trauma al torace guaribile in pochi giorni. Nessuna giustificazione è stata data al gesto. Per i giovani è così scattata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, danneggiamento e violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio."