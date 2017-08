Torino: si masturba su tram ma senza contatto fisico non c'è violenza

Il gip di Torino respinge la richiesta di arresto per un marocchino di 27 anni che si è masturbato sul tram davanti ad una ragazza.

Sentenza che farà discutere quella emessa dal gip di Torino. Il giudice ha infatti respinto la richiesta di arresto per un uomo di origine marocchina di 27 anni che si è masturbato sul tram accanto a una ragazza, il tutto ripreso dalle telecamere. Per il gip, non c'è alcuna violenza sessuale nei confronti della giovane se non c'è stato tra i due alcun contatto fisico. Poco importa che la ragazza si sia ritrovata con una macchia di sperma sulla gamba.

"La vittima riferisce di aver sentito del calore sulla coscia sinistra" dopo che l'uomo è sceso dal tram, osserva nella sentenza il giudice (donna). "Se l'avesse toccata per masturbarsi certamente avrebbe avvertito sensazioni ben diverse dal mero calore. - spiega quindi - Appare difficile perciò quantificare il gesto come violenza sessuale e non piuttosto come atto osceno".