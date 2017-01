Terni: abusa di 12enne che rimane incinta, arrestato 31enne

Uno straniero di 31 anni, da tempo residente a Terni, è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di 12 anni, figlia di amici di famiglia.



L'indagine è iniziata alla fine del 2015 quando la 12enne è andata, accompagnata dai familiari, all'ospedale Santa Maria per degli accertamenti. I medici, effettuate le analisi, hanno scoperto che la 12enne era incinta e già al quarto mese di gravidanza.



Solo a quel punto, la bambina ha raccontato della violenza sessuale subita, anche se non avrebbe mai fatto il nome dell'aggressore per timore di possibili ripercussioni.



Grazie alle testimonianze raccolte tra amici e familiari della giovane, la polizia è comunque riuscita a risalire fino al 31enne, connazionale della vittima, regolarmente residente in Italia e incensurato. La giovane, che nel frattempo ha compiuto 13 anni, ha portato a termine la gravidanza.