Roma: 14enne conosce 21enne in chat, violentata in un bosco con l'amica

Arrestati due giovani domiciliati presso un campo nomadi di Roma accusati di violenza sessuale di gruppo continuata ai danni due ragazzine di 14 anni.

Violentate due ragazzine di 14 anni da un ragazzo conosciuto in chat. E' quanto accaduto nel maggio scorso, e che ha portato oggi all'arresto di due giovani di 20 e 21 anni domiciliati presso un campo nomadi della Capitale, nati a Roma da famiglie bosniache.

I due sono accusati di violenza sessuale di gruppo continuata e sequestro di persona continuato in concorso.



Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, una delle due ragazzine aveva preso appuntamento con il 21enne conosciuto in una chat su internet, facendosi però accompagnare da una amica coetanea. Il giovane però le ha costrette a seguirlo in un bosco dove le ha legate e violentate, mentre il 20enne faceva da palo.

Le due 14enni non hanno raccontato subito della violenza subita, ma dopo circa un mese i genitori di una delle due hanno scoperto tutto e si sono rivolti ai carabinieri, che hanno a quel punto avviato le indagini.