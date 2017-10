Ravenna: ubriaca viene violentata e filmata da 2 di origine straniera

Una ragazza denuncia di essere stata violentata e filmata da due giovani di origine straniera dopo essersi sentita male per abuso di alcol in un locale di Ravenna.

Violentata e filmata dopo una serata in discoteca. Una giovane racconta di aver passato la nottata in un locale a Ravenna con alcuni amici e conoscenti, tra cui gli indagati, ma di essere caduta in uno stato confusionale dopo aver bevuto degli alcolici.

Stando alle ricostruzioni, alcuni ragazzi, tra cui due giovani di origine straniera, hanno portato via di peso la ragazza dal locale e condotta in un appartamento privato. Lì la giovane e stata sottoposta a una doccia fredda, e proprio nel bagno si sarebbe consumata la violenza.

Un romeno di 26 anni è accusato di aver materialmente consumato un rapporto sessuale con la giovane in stato di semincoscienza mentre un 27enne italiano di origini senegalesi riprendeva l'intera scena con lo smartphone.

I due arrestati, che hanno precedenti di Polizia per altri reati, hanno negato la violenza sessuale di gruppo sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale.