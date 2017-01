Padova: infermiere seda paziente e la violenta. Forse in passato altri abusi

Arrestato a Padova un infermiere romeno di 41 anni per violenza sessuale aggravata. L'indagine è scattata dopo la denuncia della dirigenza dell'azienda ospedaliera, quando si sono accorti che nel reparto di Neurochirurgia veniva effettuata una somministrazione eccessiva di benzodiazepine in pazienti di sesso femminile.



I sospetti si sono concentrati fin da subito sull'infermiere, e per capire perché l'uomo somministrava senza alcuna prescrizione questo potente sedativo sono state installate nel reparto dove lavorava alcune telecamere nascoste.



La sera del 4 gennaio la tragica scoperta. L'uomo avrebbe narcotizzato una paziente cinese di 58 anni con un farmaco a base di benzodiazepine per poi violentarla. L'uomo è stato subito arrestato. Al momento all'infermiere è attribuita solo una violenza, ma le indagini continuano per cercare di comprendere se in passato ve ne siano state altre o se comunque ci siano stati diversi episodi di molestie dal punto di vista sessuale, come palpeggiamenti o scatti fotografici effettuati.