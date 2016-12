Milano: molesta modelle durante shooting, arrestato fotografo per violenza sessuale

"I Carabinieri della Stazione Milano-Moscova, al termine di un'articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di un fotografo franco-algerino 49enne, con alle spalle una condanna per reati in materia di pornografia minorile" viene riferito in una nota.



"Le indagini sono partite nell'aprile 2015, quando due amiche, una studentessa serba 26enne e una hostess croata 30enne, che nel tempo libero lavoravano come indossatrici, hanno raccontato agli uomini dell'Arma di essere state ripetutamente palpeggiate dal fotografo nelle parti intime, dopo essere state invitate a consumare bevande alcoliche in occasione della realizzazione di servizi fotografici nell'abitazione-studio dell'uomo in zona Niguarda. - si spiega - Gli immediati accertamenti, condotti anche tramite attività tecniche, hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'arrestato, accertato nei confronti di almeno 7 donne nel periodo marzo - aprile 2015".



"Il molestatore si presentava alle giovani come affermato fotografo di moda, disponibile ad effettuare, a titolo gratuito, servizi fotografici, invitando le modelle presso la propria abitazione, dove dovevano presentarsi necessariamente da sole e con una bevanda alcolica da consumare nel corso della sessione. - viene precisato - I Carabinieri hanno ricostruito come il malvivente approcciasse sessualmente le ragazze con fare disinibito ed invadente, contro la volontà delle vittime, giungendo persino a proporre rapporti sessuali promiscui e incontri a luci rosse in cambio di denaro".



"Oltre che di violenza sessuale, - si specifica infine - l'arrestato dovrà rispondere anche di violenza privata, per aver costretto una delle ragazze a permanere nell'abitazione impedendole di uscire, nonché di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per aver organizzato, in almeno 2 occasioni, incontri sessuali a pagamento, dei quali intascava il 40% del denaro corrisposto dai clienti alle ragazze."