Bologna, prete contro minorenne violentata: nessuna pietà se ti ubriachi

Un sacerdote bolognese sostiene di non provare pietà peer una minorenne vittima di violenza sessuale perché si era ubriacata e si era "già bevuta tutta la tiritera ideologica sull'accogliamoli tutti".

Un sacerdote bolognese, Don Lorenzo Guidotti, finisce (ovviamente) al centro delle polemiche per un post su Facebook scritto a commento di una violenza sessuale denunciata da una ragazza minorenne.

"Frequenti piazza Verdi, il buco del c... di Bologna. Ti ubriachi da far schifo! Ma perché? Se hai la subcultura dello sballo sono solo c.. tuoi poi se ti risvegli la mattina dopo chissà dove. E dopo la cavolata di ubriacarti, con chi ti allontani? Con un magrebino?! Notoriamente veri gentleman, tutti liberi professionisti, insegnanti, gente di cultura, per bene. - scrive infatti don Guidotti - Adesso capisci che oltre agli alcolici ti eri già bevuta tutta la tiritera ideologica sull'accogliamoli tutti. Tesoro, a questo punto svegliarti seminuda direi che è il minimo potesse accaderti".

Il prete quindi conclude, davvero poco misericordiosamente: "Dovrei provare pietà? No, quella la tengo per chi è veramente vittima".