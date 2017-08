Bari: violentano da un anno e mezzo vicina di casa 16enne, 2 arresti

Due uomini di 69 e 45 anni sono stati arrestati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 16 anni. Abusi che hanno "compromesso la sua integrità di minore" rivela la Procura.

Arrestati per violenza sessuale aggravata un 69enne barese e un 45enne triggianese. Secondo la Procura di Bari, i due uomini avrebbero violentato una ragazza di 16enne per quasi un anno e mezzo, costringendola anche a vedere in loro compagnia film pornografici. Gli arrestati erano i vicini di casa della vittima, adescata nel negozio del 69enne per cui per un periodo ha lavorato facendo consegne a domicilio.

Secondo la Procura, la ragazzina è stata oggetto di "una serie di turpi e deprecabili violenze poste in essere dagli indagati, in maniera così sistematica e violenta da avere compromesso la sua integrità di minore, con gravi ripercussioni sia dal punto di vista fisico che psicologico".

L'indagine è partita a seguito della denuncia dei genitori della 16enne, la quale dai due sarebbe stata minacciata, anche di morte, per evitare che raccontasse quanto stava accadendo.

I genitori sono però riusciti a far confessare la figlia quando una vicina di casa ha notato che un anziano si stava masturbando osservando la ragazza giocare in cortile con il cane.