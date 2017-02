Roma appalto Atac, Corpa cede: tre mensilità a fine febbraio, annuncia USB

L'Unione Sindacale di Base riferisce sulla vertenza Corpa.

Ieri mattina "si è conclusa positivamente la vertenza dei 140 lavoratori della Corpa Srl, azienda appaltatrice di Atac, che svolge la manutenzione di primo soccorso agli autobus" informa in una nota la USB.



Il sindacato spiega: "Dopo sette giorni di mobilitazioni, Atac e Corpa hanno raggiunto un accordo con l'Unione Sindacale di Base. L'intesa prevede la corresponsione entro il 28 febbraio delle retribuzioni arretrate di dicembre '16 e gennaio '17. Nella stessa data verrà corrisposto puntualmente anche il pagamento dello stipendio di febbraio."



«Dopo quasi un anno di ritardi cronici nel pagamento delle spettanze, grazie alla loro determinazione i lavoratori otterranno in pochi giorni tre mensilità» dichiara Fabiola Bravi dell'Unione Sindacale di Base.



«Visti i gravi disagi subiti, l'azienda Corpa ha concordato con la nostra organizzazione sindacale di riconoscere ai lavoratori la piena retribuzione anche per i giorni di sospensione dell'attività lavorativa» prosegue Bravi.



"Le parti inoltre si sono impegnate ad incontrarsi nuovamente per monitorare l'andamento generale dei lavori. Dal suo canto Usb continuerà a vigilare fino al buon esito di tutti gli impegni assunti" si puntualizza in conclusione.