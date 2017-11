Vendite dettaglio: settembre al top da 2010. Codacons: ma non per tutti

Il Codacons commenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio a settembre 2017.

"E' la maggiore fiducia dei consumatori a spingere le vendite al dettaglio, che a settembre registrano un incremento del 3,4% in valore e del 2,7% in volume rispetto al 2016" spiga in una nota il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat.



«E' innegabile che si tratti di numeri positivi, spinti dal trend della fiducia delle famiglie in continua crescita degli ultimi mesi - ammette il presidente Carlo Rienzi - Avevamo previsto che l'indice relativo alla fiducia dei consumatori avrebbe avuto effetti diretti sulla spesa degli italiani e così è stato, con i dati di settembre sulle vendite che fanno ben sperare per una ripresa del commercio».



«Tuttavia i numeri positivi di settembre non valgono per tutti e occorre prestare attenzione a quel settore del commercio ancora in forte sofferenza - avvisa Rienzi - Il valore delle vendite, infatti, nelle imprese fino a 5 addetti registra una riduzione del -0,8% su base annua, mentre aumenta del +5,8% nelle imprese con almeno 50 dipendenti. L'ennesima dimostrazione che serve un aiuto concreto ai piccoli negozi, schiacciati dallo strapotere delle multinazionali straniere che hanno invaso con i loro mega-store le città italiane».