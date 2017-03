Vendite al dettaglio: si compra di meno ma si spende di più, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio.

"Il dato diffuso oggi dall'Istat sulle vendite al dettaglio di gennaio è per il Codacons 'ingannevole', perché lascia presumere un incremento degli acquisti da parte dei consumatori che in verità non c'è stato" riferiscono in una nota dall'associazione dei consumatori.



«La crescita delle vendite non si è affatto verificata, per il semplice motivo che su base annua il dato è ancora in calo, con una riduzione del -0,1% - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'incremento sul mese precedente pari al +1,4% è del tutto fittizio, perché il paragone è con dicembre che ha fatto segnare consumi natalizi disastrosi e vendite in picchiata. A pesare poi sono anche gli effetti del maltempo sui listini degli alimentari, che hanno fortemente condizionato il dato delle vendite al dettaglio di gennaio: non a caso rispetto all'anno precedente l'Istat rileva un aumento dell'1% in valore ma una diminuzione dell'1,4% in volume. In parole povere si compra di meno ma si spende di più».