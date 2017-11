Vendite al dettaglio: più 0,9% a settembre, crescono del 3,4% su anno

L'Istat pubblica i dati del commercio al dettaglio a settembre 2017.

"A settembre 2017 le vendite al dettaglio aumentano dello 0,9% rispetto al mese precedente, sia in valore sia in volume. Variazioni positive simili riguardano le vendite di beni alimentari (+0,9% in valore e +0,8% in volume) e di beni non alimentari (+1,0% in valore e +0,9% in volume)" si rende noto dall'Istat.



L'ente statistico dello Stato osserva inoltre: "Nella media del trimestre luglio-settembre 2017, l'indice complessivo delle vendite al dettaglio segna un incremento congiunturale dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume. La crescita è dovuta alla dinamica delle vendite di beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume), mentre quelle di beni non alimentari restano invariate. Rispetto a settembre 2016, le vendite al dettaglio aumentano del 3,4% in valore e del 2,7% in volume. L'incremento interessa sia i prodotti alimentari (+4,4% in valore e +2,9% in volume) sia quelli non alimentari (+2,8% in valore e +2,5% in volume)."



"La dinamica tendenziale positiva rispetto a settembre 2016 è attribuibile soprattutto all'andamento della grande distribuzione (+5,6%), anche se il risultato delle imprese operanti su piccole superfici è comunque positivo (+1,4%)" rivela in ultimo l'Istituto nazionale di statistica.