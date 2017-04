Vendite al dettaglio: meno 0,7% a febbraio, meno 2% beni alimentari

L'Istat pubblica i dati del commercio al dettaglio a febbraio 2017.

"A febbraio 2017 si registra una flessione congiunturale delle vendite al dettaglio. Rispetto al mese precedente si rileva un decremento dello 0,3% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una diminuzione dell'1,1% in valore e del 2,0% in volume; le vendite di beni non alimentari - riferiscono in una nota dall'Istat -, invece, restano sostanzialmente stabili con un aumento dello 0,1% in valore e una variazione nulla in volume."



L'Istituto italiano di statistica diffonde infine: "Al di là delle oscillazioni mensili, nella media del trimestre dicembre 2016 - febbraio 2017 il valore delle vendite aumenta dello 0,3%, mentre il volume diminuisce dello 0,2%. Tali dinamiche sono interamente ascrivibili ai prodotti alimentari, mentre le vendite di beni non alimentari risultano invariate, nello stesso arco temporale, sia in valore che in volume. Rispetto a febbraio 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono dell'1,0% in valore e il 2,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione dell'1,2% in valore e del 4,8% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari sono in flessione dello 0,9% sia in valore sia in volume. Rispetto a febbraio 2016 la grande distribuzione e le piccole superfici mostrano andamenti simili, con flessioni, rispettivamente, dell'1,0% e dell'1,1%."