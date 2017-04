Vendite al dettaglio in calo a febbraio: "per alimentari è ecatombe"

Il Codacons commenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio.

"Il 2017 parte malissimo sul fronte delle vendite e del commercio" sottolinea in una nota il Codacons, commentando i dati Istat che vedono a febbraio le vendite al dettaglio calare del dell'1,0% in valore e il 2,4% in volume su base annua.



«Sul fronte degli alimentari è una vera e proprio ecatombe, con una flessione degli acquisti dell'1,2% in valore e del 4,8% in volume - afferma il presidente Carlo Rienzi - Questo significa che gli italiani in questo 2017 stanno rinunciando al cibo riducendo la spesa alimentare, e la causa è da ricercarsi nei fortissimi rincari dei prezzi di inizio anno del comparto, alimentati da speculazioni che hanno fatto impennare i listini al dettaglio».



«Rileviamo una crisi profondissima del commercio, e la forte riduzione delle vendite avrà effetti pesanti soprattutto sui piccoli negozi che, senza interventi mirati per sostenere la spesa delle famiglie e i consumi, sono destinati a scomparire dalle nostre città» conclude Rienzi.