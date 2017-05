Vendite al dettaglio al palo confermano dati inflazione falsati, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati delle vendite al dettaglio a marzo 2017.

"I dati sulle vendite al dettaglio di marzo diffusi oggi dall'Istat deludono per il Codacons tutte le attese e continuano a far registrare numeri negativi e preoccupanti" viene illustrato in una nota dell'associazione dei consumatori.



«Gli analisti avevano previsto una ripresa delle vendite nei primi mesi del 2017, ma il commercio a marzo non solo risulta fermo rispetto al mese precedente, ma addirittura registra un calo delle vendite su base annua del -0,4% in valore e del -1,4% in volume - spiega il presidente Carlo Rienzi - Questa è la dimostrazione di quanto sostenuto dal Codacons nelle settimane scorse: la corsa dell'inflazione registrata in Italia negli ultimi mesi è assolutamente 'falsata', perché non attribuibile ad un incremento della spesa delle famiglie ma solo a fenomeni esterni come il caro-benzina e l'incremento delle tariffe energetiche».



«I dati diffusi oggi dall'Istat non sono affatto incoraggianti e fotografano una situazione di grave stallo che va contro le tutte le previsioni e le analisi che vedevano il 2017 come l'anno della ripresa dei consumi» conclude il presidente Codacons.