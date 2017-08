Istat: a giugno consumi più 0,6%, scendono però nel secondo trimestre 2017

L'Istat pubblica i dati di giugno 2017 del commercio al dettaglio.

"A giugno 2017 il valore delle vendite al dettaglio registra una crescita dello 0,6% rispetto al mese precedente - riferisce in un comunicato l'Istat -, sintesi di una aumento dello 0,9% della componente alimentare e dello 0,5% di quella non alimentare."

L'Istituto italiano di statistica osserva inoltre: "In aumento significativo anche il volume delle vendite (+0,8%), derivante da una crescita dell'1,3% delle vendite di prodotti alimentari e dello 0,6% di quelle non alimentari. Nel complesso del secondo trimestre 2017, tuttavia, il valore delle vendite diminuisce, rispetto al trimestre precedente, sia in valore sia in volume, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%."



Dall'ente statistico dello Stato viene specificato: "Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una diminuzione dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume; quelle di beni non alimentari diminuiscono dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume."

"Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano un'accelerazione della crescita, aumentando dell'1,5% in valore e dell'1,3% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una crescita dell'1,7% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari aumentano dell'1,6% sia in valore sia in volume. Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 2,4% nella grande distribuzione e dello 0,9% per le imprese operanti su piccole superfici" si precisa infine.