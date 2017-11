Consumi: dati sulle vendite al dettaglio Istat sovrastimati, dice Federconsumatori

Federconsumatori commenta i dati sulle vendite al dettaglio a settembre 2017.

"Riteniamo decisamente sovrastimati i dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat - espone in un comunicato Federconsumatori -, che ha registrato una netta ripresa sia su base mensile che su base annua. A tale proposito risulta significativo il fatto che, come già accaduto nei mesi scorsi, prosegua la 'corsa' delle vendite presso i discount alimentari ed è comunque importante sottolineare che, nel confronto con il 2016, la variazione tendenziale sia del +0,4% in valore ma del -0,2% in volume."



Dalla federazione dei consumatori precisano: "Altrettanto poco aderenti alla realtà, inoltre, ci appaiono le considerazioni dell'Istituto di Statistica sul presunto rafforzamento dei segnali di ripresa in tutti i comparti produttivi e nel mercato del lavoro. Stando alle segnalazioni che riceviamo ogni giorno dai cittadini nonché dalle nostre rilevazioni, le famiglie continuano ad incontrare grandi difficoltà nell'affrontare le spese quotidiane e permane un atteggiamento decisamente cauto negli acquisti. Si tratta di una situazione che richiede interventi immediati per determinare una decisa e rapida inversione di tendenza."



«E' necessario e urgente rilanciare il mercato del lavoro e la domanda interna, imprimendo una decisa svolta alla nostra economia per inaugurare, finalmente, una nuova fase di crescita» dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori Nazionale.



Si conclude: "Ancora una volta chiediamo che il Governo metta in atto interventi strutturali, procedendo a tagliare le tasse sul lavoro e a stanziare investimenti per la ricerca, per l'occupazione, per la modernizzazione delle infrastrutture e per la massima valorizzazione dell'offerta turistica."