Due valange in Valle d'Aosta: almeno 3 morti su un fuoripista di Courmayeur

Due valange nel giro di un'ora in Valle d'Aosta ha causato alcuni morti e diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diversi dispersi.

E' di almeno tre morti e numerosi feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, il primo bilancio della valanga caduta poco prima delle ore 13 in Val Veny, a Courmayeur.

La valanga ha investito il canale dello Spagnolo dove si pratica il fuoripista, nella zona del Plan de la Gabba / La Visaille.



Ancora in corso le operazioni di ricerca messe in atto dagli operatori del Soccorso Alpino valdostano. Senza sosta infatti si stanno cercando i dispersi, tra le due e le quattro persone. Sul posto anche gli elicotteri della Protezione Civile.



Coinvolti nella slavina, infatti, circa una ventina gli sciatori freerider, forse stranieri.



Circa un'ora dopo una seconda valanga, sempre in Valle d'Aosta, ha coinvolto invece una coppia di scialpinisti. Questo secondo distacco è avvenuto sul Colle San Carlo, tra La Thuile e Morgex.