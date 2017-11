Vaccino antinfluenzale 2017: ma è poco efficace contro virus H3N2

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos avverte che "il vaccino antinfluenzale stagionale non conferisce sempre protezione agli individui vaccinati". Sotto accusa, in particolare, il vaccino contro il virus H3N2.

"Il vaccino contro l'influenza stagionale non conferisce sempre protezione agli individui vaccinati". A dirlo non sono i "somari" novax, come li chiamerebbe qualcuno, ma un gruppo di scienziati della Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Stati Uniti) che ad ottobre hanno pubblicato uno studio sulla rivista, altrettanto scientifica, Plos, nel quale viene dimostrato che il vaccino contro il virus H3N2 è sostanzialmente inefficace.

Questo vaccino è presente anche nella composizione vaccinale antinfluenzale 2017-2018 somministrata in Italia, che comprende il vaccino contro la nuova variante dell'H1N1, contro i ceppi appartenenti al lineaggio B/Victoria e contro appunto l'H3N2.



I ricercatori guidati da Peter Palese spiegano che la "mancanza di efficacia" della componente contro il virus H3N2 "è stata attribuita al processo di produzione del vaccino a base di uova". È comune infatti usare uova di gallina (ma non solo) per produrre vaccini su larga scala. Lo studio ha dimostrato però che il virus dell'influenza mutato per farlo adattare ad essere coltivato in uova di pollo può influenzare l'antigenicità e quindi l'efficacia del vaccino.

Per l'H3N2 è stata sostituita la sua emoagglutinina (L194P), che è una glicoproteina antigenica responsabile dell'adesione del virus alla cellula destinata ad essere infettata. Ciò altera tutto un insieme di meccanismi che avrebbero portato l'anticorpo a neutralizzare il virus, e da qui la bassa efficacia del vaccino contro l'H3N2.