Vaccini: tentata censura di Zaccagnini è ritorno ad Inquisizione, dice Codacons

Il Codacons riflette sulle polemiche in merito alla conferenza alla Camera sui vaccini.

"La conferenza alla Camera dei Deputati in tema di vaccini organizzata da Adriano Zaccagnini mostra in tutta la sua evidenza quanto l'Italia sia rimasta indietro rispetto al resto del mondo" osserva in una nota il Codacons.



«E' bastato il solo annuncio di un incontro non contro i vaccini, ma sul tema della trasparenza sui vaccini, per scatenare l'Inquisizione e dare voce anche a soggetti e medici che non avrebbero alcun diritto di pronunciarsi, in quanto legati alle case farmaceutiche produttrici di vaccini e quindi in pieno conflitto di interessi - spiega il presidente Carlo Rienzi - Da istituzioni e medici viene un clima disgustoso di censura e caccia alle streghe, che vorrebbe 'mettere al rogo' chiunque osi chiedere maggiore chiarezza e più trasparenza sulle vaccinazioni, nell'interesse delle famiglie e dei bambini. Un ritorno al Medioevo che pone l'Italia indietro rispetto al resto del mondo e non aiuta certo il dibattito né a migliorare le vaccinazioni nel nostro paese».