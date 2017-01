Vaccini: ok legge nazionale su obbligo a scuola. Ma è scontro sui diritti

L'Italia mostra sempre di più di essere "capofila delle vaccinazioni su incarico dell'OMS" come ha denunciato pochi giorni fa in una lettera aperta Dario Miedico, tra i fondatori di Medicina Democratica, convocato dall'Ordine dei Medici per "rispondere" delle sue posizioni critiche sulle vaccinazioni sui quali ha sempre preteso il "principio di precauzione" e la necessità di un vero consenso informato da parte dei genitori, contenstando in ultimo l'obbligo della vaccinazione per poter usufruire dei servizi di asilo nido e scuola materna.



Al termine dell'incontro odierno presso il Ministero della Salute, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha infatti annunciato che è stato "raggiunto un accordo storico tra lo Stato e le Regioni per una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 su tutto il territorio nazionale".

C'è stata infatti una unanimità di consenso di tutte le Regioni per rendere obbligatorie le vaccinazioni per l'accesso a nidi e scuole materne.



Eppure ad oggi "non vi sono reali rischi o epidemie in corso che possano giustificare comportamenti limitativi delle libertà individuali ed impedire quindi la libertà di esercitare un proprio diritto costituzionale senza conseguenze sul piano sociale e giuridico" osserva il dottor Miedico, ricordando che "non vaccinato non significa automaticamente malato, perché anche il bimbo vaccinato può essere inconsapevolmente un portatore sano".



L'Italia poi reintroducendo tale obbligo ai vaccini non solo "non sarebbe in linea con i principi del diritto a livello mondiale ed europeo" ma contrappone di fatto "un diritto, quello alla salute, ad un altro diritto, quello alla socializzazione già in tenera età" come spiega Miedico nella sua lettera, evidenziando che così facendo lo Stato sottopone i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti che non potranno fare a meno del servizio sociale, ad un "ingiusto ricatto".



Senza contare che il governo sta già adottando anche altri strumenti per obbligare i genitori a vaccinare i propri figli. Per esempio, chi vorrà ottenere il "Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)" dovrà anche attuare "comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute", vale a dire vaccinazioni. In questa maniera il governo costringe di fatto una famiglia in difficoltà economica (alla SIA si accede con un reddito Isee sotto i 3mila euro) a scegliere tra il mangiare e le scelte terapeutiche, che dovrebbero essere quest'ultime un diritto anche di chi è povero.



Forse anche a causa di questa evidente distanza tra cittadini ed istituzioni, il Ministero della Salute e le Regioni sembrano incuranti anche del fatto che in Italia venga ad oggi distributo solo l'esavalente. In sostanza, una legge nazionale imporrà infatti i genitori a somministrare ai propri figli che devono essere portati all'asilo nido o alla scuola non i 4 vaccini obbligatori ma bensì 6.



Eppure, una recente sentenza del Tar del Friuli ha chiarito che "non si può costringere nessun genitore a sottoporre il figlio alla vaccinazione non obbligatoria per legge, quindi è indiscutibile il suo diritto ad accettare solo quelle obbligatorie e non le altre". Senza i vaccini singoli, quindi, sono prevedibili una pioggia di ricorsi.