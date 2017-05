Vaccini obbligo a scuola. Burioni: non vaccinare è come guidare ubriachi

Roberto Burioni si schiera con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che vuole reintrodurre l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola ed aumentare il numero dei vaccini obbligatori. "Chiedere di essere lasciati liberi di non vaccinare i propri figli è come chiedere di essere lasciati liberi di guidare ubriachi" dice il medico.

Roberto Burioni, una delle voci più presenti del movimento pro vaccini, commenta su Facebook la proposta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin che non solo vorrebbe reintrodurre l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola (di ogni ordine e grado) ma pensa anche di estendere tale obbligatorietà a tutti i vaccini presenti nel piano vaccinale.



Citando Gioia Locati che ha un blog su Il Giornale: "Se il parlamento votasse per rendere obbligatorie tutte le vaccinazioni del nuovo piano, i bambini faranno 27 fra vaccini e richiami il primo anno (di vita, ndr); 13 il secondo; 9 a cinque anni e 10 durante l'adolescenza. In totale sono 59".



L'idea della Lorenzin non sembra essere infatti stata accolta con lo stesso entusiasmo da tutti gli esponenti del governo.



Roberto Burioni invece scrive che "fa bene il Ministro Lorenzin a impegnarsi perché le vaccinazioni siano obbligatorie per iscriversi a scuola" perché così, sostiene il medico, saranno tutelati tutti quei bambini "immunodepressi, trapiantati o ammalati nei quali i vaccini sono controindicati", in base cioè alla teoria dell'immunità di gregge (smentita in alcuni casi).



"Gli antivaccinisti invocano la libertà di scelta. Ma non si può invocare la libertà di scelta quando la scelta che si pretende di potere fare danneggia gli altri" dichiara quindi Burioni, ed afferma: "Chiedere di essere lasciati liberi di non vaccinare i propri figli è come chiedere di essere lasciati liberi di guidare ubriachi".