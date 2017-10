Vaccini: non radiate la dottoressa Gabriella Lesmo, dice Codacons

Il Codacons inviato una diffida all'Ordine dei medici di Milano riguardo il caso della dottoressa Gabriella Lesmo.

"Il Codacons ha inviato una diffida urgente all'Ordine dei medici di Milano, sul caso della dottoressa Gabriella Lesmo, verso la quale l'Ordine stesso ha aperto un procedimento che potrebbe portare alla radiazione del medico, colpevole di aver espresso opinioni sui vaccini non in linea con la legge Lorenzin" informa in una nota l'associazione dei consumatori.

"Nella diffida il Codacons chiede formalmente all'Ordine dei medici di chiudere il procedimento contro la dott.ssa Lesmo, e non emanare alcuna sanzione nei suoi confronti, specie l'eventuale radiazione dall'albo che sarebbe un atto abnorme e sbagliato".

"In caso di radiazione dall'albo per la dott.ssa Gabriella Lesmo, - si precisa - il Codacons non esiterà a denunciare penalmente l'Ordine dei medici di Milano per abuso di atti d'ufficio".