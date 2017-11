Vaccini: nel 2018 obbligatori anche per adulti? Auret: è fake news

L'associazione Auret (Autismo, Ricerca e Terapie) avverte che il messaggio che circola su WhatsApp e Facebook riguardo l'obbligatorietà ai vaccini anche per gli adulti è una fake news.

Da qualche giorno circola in maniera virale su WhatsApp e anche su alcune pagine Facebook conosciute per il loro sedicente "antivaccinismo" un messaggio che ha fatto preoccupare non poche persone, non necessariamente no vax.



Ecco il testo integrale del messaggio:

"Ciao ragazzi purtroppo le notizie che arrivano dai diversi fronti non sono buone… Non ci sono speranze per la Corte Costituzionale e a partire dal 1 gennaio 2018 dovrebbero diventare obbligatori anche i vaccini per le fascia 17-65 e over 65. Si tratterebbe dei 10 vaccini previsti per i bambini con rispettivi richiami, più quello per l'herpes zoster e l'influenza per chi ha più di 50 anni. Le meningiti verranno aggiunte seguire. Più o meno stesse regole per le donne in gravidanza. Si dovrà dimostrare di aver fatto alcune malattie attraverso le analisi anticorpali, che come sappiamo costano dai 150 euro in su. Ovviamente i richiami sono ogni 10 anni. A chi fa lo sborone (sic) dicendo tanto io non li faccio perché nessuno può obligarmi, aggiungo che probabilmente saranno vincolanti per il rinnovo della patente e per i contratti di lavoro. La nostra ultima chance è invadere Roma il 21 come già fatto per Pesaro. L'Auret appoggia la manifestazione".



In sostanza, si fa credere che sia stata l'associazione Auret (Autismo, Ricerca e Terapie) a divulgare questa informazione, ma ciò è completamente falso. Sulla sua pagina Facebook, l'Auret infatti chiarisce che si tratta di una vera e propria fake news e si dissocia "dal contenuto del messaggio in quanto - si legge - non corrisponde alle nostre opinioni ed a quanto a nostra conoscenza".



Il presidente dell'Auret, l'avvocato Roberto Mastalia, aggiunge quindi: "Pur essendo conosciuti per la nostra lungimiranza e per la capacità di riuscire a capire in precedenza cosa potrà accadere in futuro in modo tale da anticipare le mosse altrui, siamo sempre stati abituati a trattare di problemi realmente esistenti, senza fasciarci la testa e soprattutto senza fare disinformazione, 'terrorismo' e creare inutili allarmismi".



Il vero messaggio, quindi, è di non affidarsi agli sciacalli del web che speculano sulle preoccupazioni e le giuste rivendicazioni dei cittadini per avere qualche click in più ma di seguire solo fonti affidabili (che non significa "popolari" e "mainstream") altrimenti il rischio è quello di dare maggiore credibilità a chi pensa che lottare per i propri diritti sia solo da "somari".



L'Auret conferma invece che aderisce e sarà presente alla manifestazione che si terrà a Roma il 21 novembre, in occasione dell'udienza sul ricorso alla legge che ha esteso a 10 i vaccini obbligatori.