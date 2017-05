Vaccini: epidemia morbillo colpa di Beppe Grillo? Questa è una fake news

Oltre ad abbassare il livello della libertà di stampa in Italia, Beppe Grillo è anche causa dell'epidemia di morbillo. Lo sostiene il New York Times, ma il leader del MoVimento 5 Stelle sottolinea: "Bisogna rendere subito obbligatorio un vaccino contro le cazzate dei giornalisti".

Oltre a contribuire a tenere basso il ranking dell'Italia in materia di libertà di stampa, ora Beppe Grillo è anche la causa dell'epidemia (inesistente) di morbillo del nostro Paese. A sostenerlo è il New York Times, che in un editoriale dal titolo emblematico "Populismo, politica e morbillo" sostiene che "una delle tragedie di questi tempi di post-verità è che le menzogne, le teorie e le cospirazioni diffuse dai social media e dai politici populisti possono essere pericolosi". Talmente pericolosi da risultare addirittura infettivi.



Il NYT afferma quindi che esiste "una grave epidemia di morbillo in Italia e in altri paesi europei", termine usato dal nostro Ministero della Salute per descrivere il fatto che dall'inizio del 2017 c'è stato un picco dei casi, anche se paradossalmente soprattutto in quelle Regioni dove la copertura vaccinale è più alta.



Inoltre, anche se il il Ministero stesso assicura che l'unico modo per prevenire il morbillo, così come le altre malattie infettive, è "vaccinarsi tutti", secondo il bollettino settimanale dell'ISS ben il 12% contrae la malattia anche se vaccinato e questo nonostate "gli studi dimostrano che il 97% delle persone che ricevono le due dosi consigliate del vaccino MMR (morbillo, parotite e rosolia) sono pienamente protette" come ricorda il New York Times.



Nella speranza che questi studi non facciano parte di quelli addidati da Richard Horton, capo redattore di The Lancet, che poco tempo fa ha rivelato: "Molto di ciò che viene pubblicato non è corretto. Gran parte della letteratura scientifica, forse la metà, può essere semplicemente falsa. Afflitta da studi con campioni di piccole dimensioni (quindi non statisticamente significativi, ndr), con risultati altrettato piccoli, con analisi esplorative non valide, e conflitti palesi di interesse, senza contare l'ossessione di perseguire mode di dubbia importanza, la scienza ha preso una svolta verso l'oscurità".



Ma a spiegare il perché di questi contagi ci pensa sempre il NYT che denuncia: "In Italia il MoVimento 5 Stelle (M5S) guidato da Beppe Grillo ha portato avanti una campagna attiva su una piattaforma anti vaccini ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni e autismo".



Pronta la replica di Beppe Grillo, che sul suo blog chiarisce: "Il danno più grande che posso aver fatto per il diffondersi delle malattie infettive è stato contagiare qualche bambino da piccolo, ma non essendoci più i miei non posso verificare, forse possono farlo i segugi del New York Times".



Il leader del M5S quindi precisa che a sostegno della "balla" del New York Times "non c'è nulla, neppure un link, un riferimento, una dichiarazione. Nulla. Non c'è perché è una balla. - aggiungendo - Non esiste nessuna campagna del MoVimento 5 Stelle contro i vaccini, né una piattaforma anti vaccini, né sono mai stati ripetuti falsi legami tra vaccinazioni e autismo".



Ciò che il M5S chiede, invece, è una più attenta farmacovigilanza sui vaccini, che dovrebbe solo che essere apprezzata.



Beppe Grillo quindi conclude: "Si prega il direttore del giornale di dire quali sono le fonti su cui si basa questa fake news e di chiedere subito scusa per questa bufala internazionale. Bisogna rendere subito obbligatorio un vaccino contro le cazzate dei giornalisti".