Vaccini e meningite: è procurato allarme? Indaga la Procura di Catania

La Procura di Catania indaga sull'allarme meningite diffuso in Italia a seguito di un esposto del Codacons, rivolto anche nei confronti di soggetti pubblici e privati, compreso Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

"La Procura della Repubblica di Catania indaga a seguito di esposto Codacons sull'allarme meningite scoppiato nelle ultime settimane in Italia" informa in una nota l'associazione dei consumatori, che lo scorso 14 gennaio aveva presentato "una denuncia a diverse Procure italiane chiedendo di indagare per procurato allarme e abuso di atti d'ufficio nei confronti di soggetti pubblici e privati, compreso Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità".



"La Procura di Catania - spiega il Codacons - ha deciso di vederci chiaro sullo sconsiderato allarme meningite diffusosi nelle scorse settimane, che ha portato ad una abnorme corsa ai vaccini a tutto vantaggio delle aziende farmaceutiche, chiedendo alla Polizia di Stato di acquisire la relativa documentazione".



L'associazione riferiscce che nella richiesta pervenuta al Codacons dall'Ispettorato di Polizia si legge: "In relazione all'esposto-denuncia presentato dal Presidente pro-tempore Associazione Codacons-Sicilia presso la Procura della Repubblica di Catania il 14.01.2017 e relativo all'allarme meningite, la Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Polizia di Stato è stata delegata all'acquisizione degli articoli menzionati nello scritto ed apparsi sui media, stampa e siti web. Vogliate pertanto riprodurre su supporto informatico (DVD- pen drive) gli articoli in questione, con particolare riguardo a quello relativo all'aumento di richieste di dosi di vaccino".



Nella sua denuncia il Codacons sosteneva che, "pur essendo i numeri sull'incidenza della malattia pienamente nella norma, si è scatenata una corsa ai vaccini che determina non solo spese a carico dei cittadini per decine di milioni di euro, ma anche palesi discriminazioni tra utenti a seconda della zona di residenza".



"Ad oggi infatti le vaccinazioni risultano offerte gratuitamente solo in alcune Regioni, mentre in altre sono a totale carico del cittadino, dando vita a intollerabili e costose disparità di trattamento. - si precisa - Troppo spesso si alimentano paure ataviche con i mezzi di informazione e purtroppo la gravità risiede nel fatto che le stesse istituzioni sanitarie hanno permesso che si amplificasse una vera e propria psicosi di una epidemia che mai si è verificata e che mai si potrà verificare, temporeggiando nel dare informazioni importanti affinché si potesse ristabilire la verità".



"A seguito del clamore suscitato dai casi censiti in varie Regioni italiane, la corsa spesso ingiustificata al vaccino anti-meningite ha fatto più che raddoppiare il numero delle dosi fornite alle Asl sul territorio nazionale facendo registrare un +130% nello scorso mese di dicembre almeno da quanto sembrerebbe riportato da tutti i media, stampa e siti web", viene infine osservato nell'esposto.



Il Codacons chiedeva quindi "di aprire una indagine alla luce delle possibili fattispecie di procurato allarme e abuso di atti d'ufficio con conseguenti possibili vantaggi speculativi a favore delle case farmaceutiche".