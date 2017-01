Vaccini: da Tar ok a obbligo per asili nido ma no ad esavalente, dice Codacons

"Il Tar del Friuli, nella sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato da due famiglie contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste che ha introdotto l'obbligo delle vaccinazioni quale requisito d'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, ha stabilito un principio importantissimo: nessun genitore può essere costretto a somministrare ai figli altri vaccini rispetto ai 4 obbligatori per legge" precisa in una nota il Codacons.



Scrive infatti il Tar nella sua decisione: "quanto all'asserita impossibilità dell'oggetto della delibera, che riguardando solo le vaccinazioni obbligatorie, implica la possibilità per i cittadini di sottoporre i loro figli alle sole vaccinazioni per le 4 malattie citate, laddove secondo i ricorrenti non esisterebbero nel mercato e nelle strutture pubbliche vaccini limitati a dette 4 vaccinazioni... non si può costringere nessun genitore a sottoporre il figlio alla vaccinazione non obbligatoria per legge, quindi è indiscutibile il suo diritto ad accettare solo quelle obbligatorie e non le altre".



"Tale passaggio della sentenza del Tar apre la strada ad una miriade di ricorsi in tutti i comuni e le regioni dove si introdurrà l'obbligo della vaccinazione per la frequentazione di scuole e asili - spiega quindi il presidente Codacons, Carlo Rienzi - Questo perché in commercio non esistono in forma singola o tetravalente i 4 vaccini obbligatori per legge, ma esiste solo la soluzione esavalente, che contiene altre due vaccinazioni non obbligatorie. E viene da se che, se per i giudici non è possibile costringere i genitori a somministrare ai figli vaccini non obbligatori, non è possibile nemmeno costringerli all'esavalente, e ogni provvedimento in tal senso sarà impugnato e annullato nelle aule di tribunale".