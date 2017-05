Vaccini: contro obbligo a scuola fino a Corte UE diritti umani, dice Codacons

Il Codacons contro l'obbligo dei vaccini per l'ingresso a scuola.

"Qualsiasi legge nazionale che introdurrà in Italia l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo sarà impugnata dal Codacons in sede comunitaria, fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo" assicura in una nota l'associazione dei consumatori dopo le dichiarazioni di Beatrice Lorenzin.



"Impedire l'accesso di bambini e ragazzi ad asili e scuole è assolutamente illegale, perché viola un diritto costituzionale fondamentale come quello dell'istruzione, e qualsiasi norma che va in questa direzione è destinata a cadere - spiega il presidente Carlo Rienzi - Introdurre l'obbligo della vaccinazione come requisito per l'accesso alle scuole senza prima mettere a disposizione delle famiglie i vaccini obbligatori in forma singola, rappresenta una violenza che sarà portata dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo".



"Ancora una volta ribadiamo l'importanza delle vaccinazioni, ma ad essere sbagliato è il metodo coercitivo individuato dal ministro, che se applicato porterà a ripercussioni negative sul fronte delle iscrizioni ad asili e scuole, perché molti genitori, non volendo somministrare l'esavalente fornito dalle Asl, sceglieranno di non iscrivere i figli alla scuola dell'obbligo" conclude Rienzi.