Vaccini: contro legge nazionale ricorso a Corte europea dei diritti dell'uomo, dice Codacons

"Il Codacons è pronto alla guerra legale contro una possibile legge nazionale sulla obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ingresso in asili e scuole - avverte in una nota -, emersa nel corso di un incontro fra il ministro Beatrice Lorenzin e gli assessori delle Regioni e delle Province autonome."



«Ricorreremo in ogni sede contro una legge nazionale in tal senso, e ci rivolgeremo alla Corte europea dei diritti dell'uomo per bloccare una iniziativa che è una violenza nei confronti delle famiglie - spiega Carlo Rienzi - Questo fino a che il Ministero della Salute e l'Aifa non rinunceranno all'esavalente (somministrato in Italia ai bambini senza alcuna possibilità di scelta per i genitori) in favore di vaccini singoli che consentano da un lato di rispettare le norme in vigore che individuano come obbligatori solo 4 vaccinazioni e non 6, dall'altro di far risparmiare il SSN, che eviterebbe così uno spreco di 114 milioni di euro l'anno».



«Imporre con legge nazionale la vaccinazione obbligatoria per accedere ad asili e scuole senza mettere a disposizione dei cittadini i 4 vaccini riconosciuti come obbligatori, rappresenta un illecito che potrebbe essere sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo» sottolinea quindi Rienzi.