Vaccini: contro i 12 obbligatori genitori espatriano, dice Codacons

Il Codacons conferma che ricorrerà, se necessario, fino alla Corte di Strasburgo contro il decreto che impone 12 vaccini obbligatori. Nel frattempo genitori nel panico, che pensano di trasferirsi all'estero. Altri inveece hanno deciso di non fare figli.

"Il Codacons è stato letteralmente sommerso dalle proteste dei genitori che non intendono sottoporre i figli alle 12 vaccinazioni previste dal nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri" informa in una nota l'associazione, specificando: "Migliaia sono infatti le richieste d'aiuto giunte al Codacons negli ultimi giorni da parte di famiglie preoccupate per le nuove imposizioni volute dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che rischiano di scatenare una vera e propria rivoluzione civile delle famiglie. Ci sono addirittura genitori che stanno pensando di trasferirsi all'estero contro l'imposizione sui vaccini, e altre che hanno deciso di non fare figli".



"Nelle prossime ore daremo istruzioni ai genitori e ai medici su come sottrarsi agli obblighi previsti dal decreto sulle vaccinazioni quando diventeranno effettive le nuove disposizioni - annuncia quindi il presidente Carlo Rienzi - Ancora una volta ribadiamo come l'importanza dei vaccini non sia assolutamente in discussione, ma la scelta del governo e il metodo seguito sono illegittimi sotto tutti i punti di vista, e violano non solo la Costituzione, ma anche le norme comunitarie in materia".

Il Codacons ribadisce quindi che, oltre a organizzare la protesta dei genitori, "impugnerà il decreto per ottenerne l'annullamento dinanzi la Corte Costituzionale e, se non basterà, si rivolgerà a Strasburgo contro il governo Italiano"