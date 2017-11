Vaccini: contro Fabio Franchi scienza di regime antidemocratica, dice Codacons

Il Codacons in difesa del convegno sui vaccini a Senigallia con l'infettivologo Fabio Franchi.

"Alcuni settori della società civile si stanno abituando all'idea reazionaria e infondata che 'la scienza non è democratica'. Alcuni sedicenti scienziati predicano questo mantra e lo praticano anche, cercando di impedire ad altri medici di parlare" denuncia in una nota il Codacons, segnalando "una grave situazione relativa al convegno sui vaccini" indetto per oggi 10 novembre a Senigallia presso l' Auditorium di S. Rocco.



"A Senigallia stiamo assistendo all'elogio della censura e ad un pericoloso ritorno alla caccia alle streghe che vede vittima il dott. Fabio Franchi, medico invitato a partecipare all'incontro e che ha speso una vita nel reparto di infettivologia di un primario ospedale di Trieste, conseguendo la meritata qualifica di dirigente medico - avverte l'associazione dei consumatori - Alcuni medici hanno dato vita in questi giorni ad una diffamazione sistematica facendo pressioni, da lobbisti senza qualità, su figure istituzionali sulle quali non dovrebbero avere alcuna influenza, allo scopo di impedire il convegno e togliere la parola al dott. Franchi".



"Se le istituzioni locali dovessero cedere a tali pressioni, si configurerebbe un grave reato, realizzando la violazione dei principi della libertà della scienza e del suo insegnamento e della libertà di espressione, riconosciuti dal nostro ordinamento - chiarisce il Codacons - In tal senso siamo pronti a scendere in campo presentando le dovute denunce in Procura nel caso in cui l'incontro dovesse essere annullato, o venisse impedito al dott. Fabio Franchi di esporre il proprio pensiero liberamente come diritto di ogni singolo cittadino".